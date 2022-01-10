Xiaomi запатентувала сканер відбитків на весь екран: півтора року тому те саме зробила Huawei
10 січня 2022 , 22:04Читать новость на русском
Джерело:Gizmochina
Джерела в мережі повідомили про новий патент Xiaomi, який стосується сканера відбитків пальців, доступного у будь-якій точці екрану смартфона. Що цікаво, таку ж ідею раніше "зарезервувала" за собою Xiaomi.
Судячи з усього, хоч у двох компаній і подібна кінцева функціональність, однак різні способи її втілення. Таким чином сама технологія, яка лежить в основі розробок Xiaomi та Huawei, відрізняється.
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Весь екран – один великий датчик
- У Xiaomi та деяких інших виробників вже є смартфони з вбудованими в екран дактилоскопічними сканерами, але палець необхідно прикладати лише в конкретну область, а за її межами відбиток не сканується.
- У смартфонах Apple використовувався традиційний сканер відбитків, вбудований у кнопку "Додому", а потім компанія й узагалі відмовилася від цього сканера і почала оснащувати смартфони системою розблокування за допомогою сканування обличчя.
- Нова ж технологія дозволить вбудувати дактилоскопічний сканер в екран і сканувати відбитки пальців по всій поверхні матриці.
Як це працює
- В основі винаходу Xiaomi – масив інфрачервоних світлодіодів і сенсорів, які розташовуються між сенсорним шаром і AMOLED-панеллю, вловлюючи радіовипромінювання в ІЧ-спектрі.
- Коли користувач підносить палець до вимкненого екрана, сенсорний шар визначає місце доторку, і саме в цьому місці загоряються ІЧ-діоди, що підсвічують малюнок з поверхні пальця.
- Датчики фіксують відбите від пальця світло і передають інформацію в систему безпеки, яка відповідає за біометричну аутентифікацію користувачів.