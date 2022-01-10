Судячи з усього, хоч у двох компаній і подібна кінцева функціональність, однак різні способи її втілення. Таким чином сама технологія, яка лежить в основі розробок Xiaomi та Huawei, відрізняється.

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Весь екран – один великий датчик

У Xiaomi та деяких інших виробників вже є смартфони з вбудованими в екран дактилоскопічними сканерами, але палець необхідно прикладати лише в конкретну область, а за її межами відбиток не сканується.

У смартфонах Apple використовувався традиційний сканер відбитків, вбудований у кнопку "Додому", а потім компанія й узагалі відмовилася від цього сканера і почала оснащувати смартфони системою розблокування за допомогою сканування обличчя.

Нова ж технологія дозволить вбудувати дактилоскопічний сканер в екран і сканувати відбитки пальців по всій поверхні матриці.

Як це працює

В основі винаходу Xiaomi – масив інфрачервоних світлодіодів і сенсорів, які розташовуються між сенсорним шаром і AMOLED-панеллю, вловлюючи радіовипромінювання в ІЧ-спектрі.

Коли користувач підносить палець до вимкненого екрана, сенсорний шар визначає місце доторку, і саме в цьому місці загоряються ІЧ-діоди, що підсвічують малюнок з поверхні пальця.

Датчики фіксують відбите від пальця світло і передають інформацію в систему безпеки, яка відповідає за біометричну аутентифікацію користувачів.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Huawei запропонувала і навіть оформила патент на таку ж технологію. Як саме працює її розробка невідомо. Тоді компанія заявляла, що перші пристрої з таким сканером вийдуть через кілька поколінь смартфонів. У патенті Huawei вказує деякі можливі сценарії використання. Наприклад, пропонують прив'язувати до конкретного відбитка у визначені області екрані різноманітні програми, що дозволить швидко їх запускати. Крім того, таким чином можна буде переглядати повідомлення без розблокування екрана.