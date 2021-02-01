Xiaomi запатентувала розумні окуляри з медичними функціями

Ще у минулому році Xiaomi почала розробку розумних окулярів – зокрема, компанія запатентувала оригінальну AR-гарнітуру. Нещодавно у мережі з'явився опис ще однією потенційної новинки бренду, здатної діагностувати і лікувати низку захворювань.

Джерело: Techtimes

Згідно мережевими інформаторами, патент описує окуляри традиційної конструкції з комплектним футляром, призначені для виявлення симптомів різних захворювань, а також їх корекції.

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Для чого будуть призначені такі розумні окуляри

В описі патенту згадується про оснащення пристрою світлодіодами для фототерапії та магнітними елементами для поліпшення кровообігу. Відзначається і наявність акустичної складової – динаміків або модулів з ефектом кісткової провідності.



Схематичні креслення розумних окудярів від Xiaomi

Судячи з кресленнь та схематичних зображень, акумулятор і велика частина електроніки будуть розташовані в дужках очок. На жаль, як і в випадку з більшістю подібних патентів, детальні технічні характеристики і навіть комерційна назва пристрою документація не розкриває. Невідома й приблизна дата релізу подібного гаджета. Представники компанії випуск відповідної продукції поки не анонсували.