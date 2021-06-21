Через звукові хвилі: Xiaomi запатентувала новий спосіб зарядки смартфонів

Компанія Xiaomi розробляє нову технологію зарядки мобільних пристроїв. Інформація про систему оприлюднена на сайті Державного управління у справах інтелектуальної власності КНР (China's National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Як працюватиме нова система зарядки від Xiaomi

Xiaomi пропонує використовувати для зарядки ґаджетів звукові хвилі. Зарядна станція буде містити спеціальний генератор акустичних коливань, які зможе вловлювати приймач того чи іншого пристрою, скажімо, смартфона. Далі звукові хвилі будуть перетворюватися в електричний струм для заповнення запасу енергії акумулятора.

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Цікаво, що сама зарядна станція може бути обладнана різними перетворювачами для отримання енергії з навколишнього середовища. Це можуть бути, наприклад, сонячні панелі.

Коли з'явиться така технологія

Наразі незвичайна технологія від Xiaomi існує лише на папері. Про плани Xiaomi зі створення прототипу системи поки, на жаль, нічого не повідомляється.



Фото з патентної заявки Xiaomi / Фото mysmartprice

Раніше Xiaomi демонструвала систему бездротової зарядки Air Charge, яка може заряджати кілька пристроїв на відстані до декількох метрів.