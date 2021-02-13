Xiaomi випустить лампу без шкідливого синього світла і з вбудованою Bluetooth-колонкою

У травні минулого року краудфандингова платформа Xiaomi Youpin запустила збір коштів на випуск світильника, який рекламувався, як перша лампа з нульовим рівнем випромінювання синього світла. Пристрій, розроблений вченими Китайської академії наук, вийшло під назвою Midian Zero Blue Light. Тепер Xiaomi збирає гроші на запуск нового покоління лампи, яка, цього разу отримає нові функції.

Як і в інших продуктах Midian, у лампі використовується високоефективний жовтий світлодіод, доповнений червоним світловипромінюючим елементом для отримання теплого світла з низькою колірною температурою.

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Особливості лампи Midian Zero Blue Light

"Тепле" світло, яке випромінює лампа, не спричиняє подразнюючого впливу на очі та сприяє засинанню, принаймні так стверджують розробники. Колірна температура світла лампи варіюється у межах від 1700К до 1900К.

Окремо варто відзначити, що нове покоління лампи отримало можливість підключення до Bluetooth-колонки. Щоб увімкнути або вимкнути Bluetooth-колонку на нижній частині корпусу пристрою є спеціальна кнопка. Все інше управління здійснюється зі смартфона. Пристрій буде підтримуватися додатком MIJIA. Також лампа отримала новий дизайн і припаде до смаку користувачам, що бажають прикрасити інтер'єр свого житла.



Лампа Midian Zero Blue Light

Ціна

Midian Zero Blue Music Atmosphere Light в даний час доступна на краудфаундинговій платформі Youpin за ціною 38 доларів.