Китайський виробник Xiaomi добре відомий своїми доступними смартфонами. Навіть їхні флагмани вирізнялись нижою вартістю, ніж у конкурентів. Однак новий флагман неприємно здивує фанатів щодо ціни.

Джерело: Weibo Лей Цзюня

На вихід дуже дорогого флагмана натякнув CEO компанії Xiaomi Лей Цзюнь. На ствоїй сторінці у китайській соцмережі Weibo він запитав фанатів компанії, чи готові вони купити такий дорогий девайс.

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"Якби Xiaomi випустила висококласний смартфон за ціною 10 тисяч юанів (1 550 доларів або 43 тисячі гривень, – 24 канал) ви б купили його? Якщо ми хочемо випустити смартфон дорожчий, за 10 тисяч юанів, то як він повинен виглядати?", – написав Лей Цзюнь.

Також він закликав фанатів поділитись своїми думками та ідеями у коментарях.

Що може означати пост

Зазвичай, такі опитування Xiaomi проводить перед анонсом вже готового продукту. Тож є великий шанс, що такий дорогий смартфон вже готовий до презентації.

Вже не перший рік ми повідомляємо про підготовку Xiaomi до випуску смартфона з гнучким екраном. Якщо представлять такий девайс, то висока ціна цілком виправдана.