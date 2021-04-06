Xiaomi випустила зарядний кабель для iPhone і iPad, який витримає 30 000 згинань

Компанія Xiaomi, судячи з усього, вирішила допомогти власникам продукції Apple у їхніх вічних стражданнях з зарядними кабелями, які постійно рвуться та ламаються. Китайський виробник презентував міцний кабель, який не ламається навіть після 30 000 згинань.

Xiaomi нещодавно купила виробника аксесуарів Zimi. І вже випустила зарядний кабель під брендом ZMI для мобільних пристроїв Apple. Новинка пропонується за ціною 12 доларів.

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Характеристики новинки

Це дріт з роз'ємом Lightning довжиною метр, який має офіційний сертифікат Apple MFi і сумісний з iPhone, iPad і iPod.

Сертифікація Apple MFi – це ліцензія Apple на виготовлення аксесуарів уповноваженими постачальниками, що є абревіатурою "Made for iOS" – "Зроблено для iOS". Використовуючи аксесуари, не сертифіковані MFi, ваш пристрій iOS може бути пошкоджено.

ZMI Apple Quick Charge підтримує 20-ватну зарядку, що дозволяє поповнити акумулятор від 0 до 60 відсотків усього за 30 хвилин. Він виготовлений з силіконового матеріалу високої якості, та пройшов тривалі тестування. Силіконовий матеріал є гладким і не сплутується. В ході тестування підтверджено, що він не ламається навіть після 30 000 згинань.

Крім зарядки, він також може використовуватися для передачі даних на швидкості до 480 Мбіт/с – 1 гігабайт відео може передаватися за 28 секунд.

Виробник дає 18-місячну гарантію на аксесуар.