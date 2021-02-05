Xiaomi випустила унікальний смартфон, вигнутий з усіх боків

Компанія Xiaomi представила свій довгоочікуваний “революційний” смартфон. Він оснащений екраном-водоспадом, який сильно згинається з чотирьох сторін.

Також смартфон оснащений фронтальною камерою, вбудованою в екран, а звук надходить за допомогою вібрації екрану.

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Характеристики унікального смартфона

Як розповіли в Xiaomi, у пристрої застосували революційний екран, який зігнутий під кутом 88 градусів з усіх боків. Тобто всі рамки замінені екраном (тільки в кутах видно частини корпусу). Також у смартфона немає кнопок і отворів. При його створенні компанія зареєструвала 46 патентів по всьому світу.

Унікальний смартфон Xiaomi

Новинка отримала перший на ринку екран-водоспад з чотирма вигинами, однак у виробництві скла подібної форми і полягає справжня трудність. Xiaomi створила власне обладнання для обробки скла при температурі 800 градусів за Цельсієм і високого тиску.

Наразі більше деталей про новий унікальний смартфон поки немає. Невідомо також, чи надійде новинка у широкий продаж.