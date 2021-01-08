Китайська компанія Xiaomi представила розумний гімнастичний ролик для пресу. Він отримав назву Yesul Smart Belly Wheel і дає змогу тренувати ефективно м'язи живота в домашніх умовах.

Новинку Yesul Smart Belly Wheel, за традицією, представили на фірмовій платформі колективного фінансування, повідомляє Gizmochina.

Цікаво Унікальний термос на базі космічної технології здатний заряджати смартфони від тепла

Чим цікавий

Гімнастичний ролик Yesul Smart Belly Wheel складається із колеса шириною 168 мм, збільшує площу контакту з поверхнею і робить його більш збалансованим під час використання. Як запевняє виробник, така конструкція знижує ймовірність перекидання, а також збільшує максимальне навантаження до 250 кілограмів.

Його конструкція повністю закрита, що запобігає розтягнення і деформації, а також збільшує тертя для запобігання ковзання.

Як ми вже згадували, це розумний пристрій, тому його можна підключити до смартфона через спеціальний додаток. Користувачі можуть синхронізувати дані вправ, а також дивитися рекомендації.

До теми

Ціна пристрою становить 30 доларів (850 гривень). Новинка надійде у продаж 5 лютого.