Також цікаво, що Mijia Robot Vacuum Cleaner Pro оснастили першим в галузі флагманським шестиядерним IoT-процесором, що дає змогу пристрою швидше створювати карту всього будинку і планувати маршрути прибирання.

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Що ще цікавого у Mijia Robot Vacuum Cleaner Pro

Як каже розробник, новинка самостійно ідентифікує кімнати – користувачеві не треба вказувати їхні назви, як це було в попередній версії робота-пилососа. Він також має лазерну навігацію LDS і можливість автономного навчання на базі штучного інтелекту: чим більше використовують пристрій, тим він стає розумнішим.

Також Mijia Robot Vacuum Cleaner Pro здатний розпізнавати тип покриття і встановлювати програму збирання. Так, в залежності від поверхні пристрій підбирає оптимальні схеми подачі води і потужності.

При цьому вбудована бінокулярна багатовимірна система розпізнавання (3D ToF) дає змогу новому порохотягу автоматично уникати кабелів, взуття, ніжок столу і килимів.

Щодо продуктивності, то сила всмоктування приладу складає 4000 Па, що робить його найпотужнішим роботом-порохотягом Xiaomi. Пристрій оснащений пилозбірником на 550 мл і акумулятором ємністю 5200 мАг, що забезпечує прибирання 250 квадратних метрів на одному заряді.

Ціна

Вартість Xiaomi Mijia Robot Vacuum Cleaner Pro становить 2 600 юанів (це приблизно 409 доларів або 11 400 гривень).