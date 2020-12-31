Компанія Xiaomi випустила новий цікавий продукт. Це диван з розумними функціями під назвою Cheers Electric Fabric Sofa. Новинка отримала підтримку плавного електричного регулювання.

Cheers Electric Fabric Sofa спочатку представили на платформі колективного фінансування Xiaomi Youpin, повідомляє Gizmochina.

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Чим цікавий диван

Для власника доступна установка в положенні від 110 до 160 градусів. Габарити Cheers Electric Fabric Sofa складають 224х95х99 см.

Як каже виробник, Cheers Electric Fabric Sofa оснащений “максимально зручною спинкою”, тож сидіти на ньому дуже комфортно навіть без подушок.

Диван Cheers Electric Fabric Sofa / Фото gizmochina.com

Диван розрахований на 3 місця з шириною 63.5 см і глибиною 51 см, при цьому два крайніх можна відрегулювати.

Ціна

Вартість Cheers Electric Fabric Sofa в рамках спільнокошту складає 650 доларів (18 500 гривень).