Xiaomi випустила нові розумні годинники Watch S1: ціна та характеристики

Крім смартфонів, про які ми писали в окремому матеріалі, компанія Xiaomi випустила розумні годинники Watch S1. Детально про характеристики новинки та її ціну розповідаємо далі.

Нагадаємо, на 24 каналі раніше вийшло три матеріали про велику презентацію компанії, що пройшла 28 грудня. Ми вже розповіли про оновлену оболонку MIUI13 та графік її розповсюдження, смартфони лінійки Xiaomi 12 та аналог Google Chromecast під назвою Paipai.

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Характеристики Xiaomi Watch S1

Нові годинники отримали класичний дизайн.

Корпус пристрою виконаний з нержавіючої сталі.

Круглий AMOLED-екран має розмір 1,43 дюйма.

Він прикритий сапфіровим склом з твердістю 9 за шкалою Мооса.

Шкала Мооса або мінералогічна шкала твердості являє собою набір з десяти мінералів різного ступеню твердості, взятих за еталон, з допомогою яких перевіряють твердість інших матеріалів шляхом дряпання. Еталонами є: 1 – тальк, 2 – гіпс, 3 – кальцит, 4 – флюорит, 5 – апатит, 6 – ортоклаз, 7 – кварц, 8 – топаз, 9 – корунд, 10 – алмаз. Таким чином, щоб визначити твердіть якого-небудь матеріалу, необхідно спробувати подряпати його кожним з еталонних мінералів і виявити два сусідні, один з яких вже буде не здатен пошкодити поверхню, а інший ще залишатиме сліди. Це означатиме, що ступінь твердості знаходиться в цьому проміжку.

Xiaomi заявила про твердість свого скла на рівні 9 за шкалою Мооса. Це означає, що воно таке ж міцне, як корунд, але все ще піддається дії алмаза.

Xiaomi Watch S1 / Скриншоти з презентації Xiaomi

Пристрій доступний зі шкіряним ремінцем синього і коричневого кольорів або ж з силіконовим чорним.

Xiaomi Watch S1 підтримують 117 спортивних режимів.

Також нові годинники дозволяють здійснювати дзвінки по Bluetooth при наявності смартфона поруч.

Є вбудований датчик частоти серцевого ритму, функція визначення рівня кисню в крові, контроль якості сну.

Пристрій захищений від попадання вологи – 5 АТМ.

В арсеналі NFC та GPS-модуль.

Заявлено до 12 днів без підзарядки у звичайному режимі використання і до 24 днів в режимі очікування. Акумулятор тут встановлено на 470 mAh.

Ціна Xiaomi Watch S1

Ціна стартує з позначки у 172 долари.

За версії з синім та коричневим ремінцем попросять 1199 юанів.

Версія з чорним ремінцем обійдеться у 1099 юанів.



Ціни на Xiaomi Watch S1 / Скриншот з презентації Xiaomi

В мережі також з'явився ролик, на якому можна побачити розпаковку годинника: відео