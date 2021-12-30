Нагадаємо, на 24 каналі раніше вийшло три матеріали про велику презентацію компанії, що пройшла 28 грудня. Ми вже розповіли про оновлену оболонку MIUI13 та графік її розповсюдження, смартфони лінійки Xiaomi 12 та аналог Google Chromecast під назвою Paipai.
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Характеристики Xiaomi Watch S1
- Нові годинники отримали класичний дизайн.
- Корпус пристрою виконаний з нержавіючої сталі.
- Круглий AMOLED-екран має розмір 1,43 дюйма.
- Він прикритий сапфіровим склом з твердістю 9 за шкалою Мооса.
Xiaomi Watch S1 / Скриншоти з презентації Xiaomi
- Пристрій доступний зі шкіряним ремінцем синього і коричневого кольорів або ж з силіконовим чорним.
- Xiaomi Watch S1 підтримують 117 спортивних режимів.
- Також нові годинники дозволяють здійснювати дзвінки по Bluetooth при наявності смартфона поруч.
- Є вбудований датчик частоти серцевого ритму, функція визначення рівня кисню в крові, контроль якості сну.
- Пристрій захищений від попадання вологи – 5 АТМ.
- В арсеналі NFC та GPS-модуль.
Заявлено до 12 днів без підзарядки у звичайному режимі використання і до 24 днів в режимі очікування. Акумулятор тут встановлено на 470 mAh.
Ціна Xiaomi Watch S1
Ціна стартує з позначки у 172 долари.
- За версії з синім та коричневим ремінцем попросять 1199 юанів.
- Версія з чорним ремінцем обійдеться у 1099 юанів.
Ціни на Xiaomi Watch S1 / Скриншот з презентації Xiaomi
В мережі також з'явився ролик, на якому можна побачити розпаковку годинника: відео