Xiaomi випустила надшвидкісну зарядку для ноутбуків

Компанія Xiaomi випустила друге покоління своєї потужної 120-ватної зарядки – Xiaomi Mi Charger 120W. Вона підходить для живлення смартфонів, ноутбуків та інших девайсів.

Джерело: Gizmochina

Новий блок живлення дає змогу зарядити акумулятор ємністю 4500 мАг до 41% всього за 5 хвилин і до 100% за 23 хвилини.

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Адаптер Xiaomi Mi Charger 120W оснащений десятьма інтелектуальними системами захисту: від короткого замикання, перевантаження щодо струму, перегріву, а також від підвищення чи зниження напруги.

З оригінальним кабелем Xiaomi цей новий блок живлення дає змогу безпечно заряджати більшість ноутбуків з роз'ємом USB-C. Виробник робить акцент на тому, що під час подорожі користувачеві не знадобляться інші адаптери, адже Mi Charger 120W допоможе зарядити усі девайси.

Корпус виконаний з негорючого матового білого пластику з глянцевими вставками.

Ціна

Друге покоління Mi Charger 120W вже доступне для замовлення в Китаї. Його вартість на цьому ринку складає 38 доларів (трохи більше тисячі гривень).