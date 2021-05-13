Актуально: Xiaomi випустила компактний вентилятор, який можна закріпити на шиї

Перед спекотним сезоном компанія Xiaomi вирішила спростити життя тим, хто не любить високі температури. Новий вентилятор, який можна кріпити біля шиї, не створить дискомфорту через свої малі габарити.

Пристрій отримав назву ZMI Hanging Neck Folding Fan. Він призначений для носіння на шиї, проте конструкція цілком дозволяє й просто тримати його в руках або поставити на стіл перед собою.

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Характеристики

За заявою компанії, кут нахилу вентилятора можна регулювати від 0 до 120 градусів.



Кут нахилу можна регулювати / Фото ZMI

Вентилятор доступний в білому, рожевому і зеленому кольорах, при цьому він оснащений світлодіодним підсвічуванням RGB, яке можна міняти за допомогою кнопки на корпусі.

Гаджет оснащений двигуном і вентилятором з сімома лопатями. Він підтримує три різних режими швидкості та може бути легко розібраний для очищення.

Вентилятор ZMI Hanging Neck Folding Fan / Фото ZMI

ZMI обіцяє час автономної роботи на першій швидкості 13 годин, на другій – 8 годин, а на третій — 4 години.

Пристрій заряджається через роз'єм USB-C. В комплект входить відповідний кабель.

Вентилятор важить 130 грамів і коштує 15 доларів.