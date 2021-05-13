Пристрій отримав назву ZMI Hanging Neck Folding Fan. Він призначений для носіння на шиї, проте конструкція цілком дозволяє й просто тримати його в руках або поставити на стіл перед собою.

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Характеристики

За заявою компанії, кут нахилу вентилятора можна регулювати від 0 до 120 градусів.



Кут нахилу можна регулювати / Фото ZMI

Вентилятор доступний в білому, рожевому і зеленому кольорах, при цьому він оснащений світлодіодним підсвічуванням RGB, яке можна міняти за допомогою кнопки на корпусі.

Гаджет оснащений двигуном і вентилятором з сімома лопатями. Він підтримує три різних режими швидкості та може бути легко розібраний для очищення.

Вентилятор ZMI Hanging Neck Folding Fan / Фото ZMI

ZMI обіцяє час автономної роботи на першій швидкості 13 годин, на другій – 8 годин, а на третій — 4 години.

Пристрій заряджається через роз'єм USB-C. В комплект входить відповідний кабель.

Вентилятор важить 130 грамів і коштує 15 доларів.