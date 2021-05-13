Пристрій отримав назву ZMI Hanging Neck Folding Fan. Він призначений для носіння на шиї, проте конструкція цілком дозволяє й просто тримати його в руках або поставити на стіл перед собою.
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Характеристики
За заявою компанії, кут нахилу вентилятора можна регулювати від 0 до 120 градусів.
Кут нахилу можна регулювати / Фото ZMI
Вентилятор доступний в білому, рожевому і зеленому кольорах, при цьому він оснащений світлодіодним підсвічуванням RGB, яке можна міняти за допомогою кнопки на корпусі.
Гаджет оснащений двигуном і вентилятором з сімома лопатями. Він підтримує три різних режими швидкості та може бути легко розібраний для очищення.
Вентилятор ZMI Hanging Neck Folding Fan / Фото ZMI
ZMI обіцяє час автономної роботи на першій швидкості 13 годин, на другій – 8 годин, а на третій — 4 години.
Пристрій заряджається через роз'єм USB-C. В комплект входить відповідний кабель.
Вентилятор важить 130 грамів і коштує 15 доларів.