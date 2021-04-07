Xiaomi випустила електронну книгу InkPalm 5 розміром зі смартфон: ціна та характеристики

Китайський виробник електроніки Xiaomi показав недорогу мініатюрну електронну книгу InkPalm 5. Книга вийшла досить тонкою і легкою: товщина 6,9 міліметра , вага — 115 грамів. Відомі ціна та характеристики.

Електронні книги повільно відходять у минуле – їх витісняють планшети і смартфони. Однак Xiaomi змогла випустити рішення, яке може зацікавити мобільних книгоманів. Новий компактний рідер коштує 91 долар.

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Характеристики InkPalm 5

Рідер отримав 5.2-дюймовий e-ink дисплей роздільною здатністю 1280х720 пікселів і щільністю 284 ppi. Електронна книга важить всього 115 грамів і має товщину 6.9 міліметра. Нею можна легко керувати однією рукою, адже її розміри навіть менші, ніж у більшості сучасних смартфонів.

InkPalm 5 працює на Android 8.1 / Фото InkPalm Technology

Новинка використовує 4-ядерний CPU і 1 гігабайт оперативної пам'яті. Обсяг вбудованої – 32 гігабайти.

Працює InkPalm 5 на Android 8.1. Тобто проблем з вибором додатків для читання і з доступними форматами файлів бути не повинно.

Ємність акумулятора становить 1400 мАг, чого з урахуванням e-ink дисплея вистачить на тиждень читання, якщо не використовувати підсвічування. Виробник заявляє 24-рівневу підсвітку з двома кольорами на вибір.

Управляти рідером можна за допомогою сенсорної кнопки, та сенсорного дисплея / Фото InkPalm Technology