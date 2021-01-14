Китайська компанія Xiaomi офіційно представила нову фірмову електробритву під назвою Mijia S700. Цікаво, що новинка оснащена керамічним лезом.

Під час внутрішнього тестування лезо занурювали в кислоту на 6 годин, і після цього воно залишилося повністю неушкодженим. Також цей матеріал не вступає в реакцію з водою, миючими засобами, піною і гелями, повідомляє Gizchina.

Цікаво Xiaomi представила розумну і швидку скороварку

Що ще цікавого

Керамічна головка має особливу форму і конструкцію. Це забезпечує міцність, витривалість до вигину та ударна в'язкість. Тобто, головку практично неможливо зламати випадковим чином.

Корпус виготовлений з металу, на ньому є кнопка регулювання швидкості та шість індикаторів. Матеріали, з яких виконана Mijia S700, відрізняються високою стійкістю до корозії і є безпечними для шкіри.

Xiaomi Mijia S700 отримала бесщеточний двигун з прямим приводом. Як каже виробник, це дасть змогу продовжити термін служби електробритви до 19 років, якщо використовувати її щодня по 2 хвилини.

Ціна

Вартість пристрою в Китаї становить 77 доларів (2 200 гривень).