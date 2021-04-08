Особливості акумуляторного дриля MiJia Brushless Smart Home Electric Drill

Пристрій зроблено з якісного пластику, який, за заявою виробника, стійкий до подряпин і плям. Також ґаджет отримав прогумлену ручку й дисплей.

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На дисплей виводиться важлива інформація про рівень заряду акумулятора й режими роботи, яких загалом три. Вони перемикаються натисканням кнопки на корпусі. Найпотужніший може похвалитися крутним моментом 30 Нм і швидкістю обертання 1400 об/хв.

За словами компанії, MiJia Brushless Smart Home Electric Drill можна використовувати з різними видами дерева, алюмінієвими трубами, а також зі сталевими й металевими пластинами.

Фото MiJia Brushless Smart Home Electric Drill

Фото Xiaomi

За автономність новинки відповідає акумулятор на 2000 мАг. Такого обсягу вистачить, щоб закрутити у дерево саморізи понад 550 разів або просвердлити 6-міліметрову сталеву пластину більше 22 разів.

Ціна й дата виходу

MiJia Brushless Smart Home Electric Drill вже продають на Xiaomi Youpin за 68 доларів (≈1901 гривня). Потім новинка буде коштувати 76 доларів (≈2124 гривні).