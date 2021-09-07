Xiaomi випадково продала флагманські Mi 11 Pro за 110 доларів замість 820 доларів

На сайті китайського Xiaomi Mall стався технічний збій, який призвів до того, що деяким користувачам вдалося замовити флагманські смартфони компанії Mi 11 Pro всього за 700 юанів. Покупці очікують подальших дій.

Судячи з усього, в компанії переплутали суму знижки і нову вартість смартфона. Замість того, щоб дати клієнтам знижку в 700 юанів, вони встановили 700 юанів новою ціною Mi 11 Pro.

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Що відбувається

Звичайна ціна смартфона 5 299 юанів, тобто близько 820 доларів.

Продавали ж його за 110 доларів.

Ці сума складалась з основної знижки в 500 юанів та 200 юанів додаткової знижки з купона.

На скріншотах, які надало джерело, видно, що деяких користувачам вдалося оформити покупку.



Деяким користувачам вдалося купити смартфон / Скриншот Mydrivers

При цьому в подарунок покупці отримують зарядний пристрій або фірмову футболку.

Тепер клієнти магазину чекають подальших дій Xiaomi, і не знають, чи буде проведена доставка замовлених смартфонів.

Нагадаємо, Xiaomi Mi 11 Pro отримав 6,81-дюймовий AMOLED-екран з чотирма вигинами, роздільною здатністю 3200х1440 пікселів, частотою оновлення зображення 120 Гц. Екран підтримує 1 мільярд колірних відтінків, HDR10+ і Dolby Vision. Він покритий склом Gorilla Glass Victus. За звук відповідає технологія Harman/Kardon. Смартфон працює на базі однокристальної системи Snapdragon 888.