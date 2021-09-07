Судячи з усього, в компанії переплутали суму знижки і нову вартість смартфона. Замість того, щоб дати клієнтам знижку в 700 юанів, вони встановили 700 юанів новою ціною Mi 11 Pro.

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Що відбувається

Звичайна ціна смартфона 5 299 юанів, тобто близько 820 доларів.

Продавали ж його за 110 доларів.

Ці сума складалась з основної знижки в 500 юанів та 200 юанів додаткової знижки з купона.

На скріншотах, які надало джерело, видно, що деяких користувачам вдалося оформити покупку.



Деяким користувачам вдалося купити смартфон / Скриншот Mydrivers

При цьому в подарунок покупці отримують зарядний пристрій або фірмову футболку.

Тепер клієнти магазину чекають подальших дій Xiaomi, і не знають, чи буде проведена доставка замовлених смартфонів.

Нагадаємо, Xiaomi Mi 11 Pro отримав 6,81-дюймовий AMOLED-екран з чотирма вигинами, роздільною здатністю 3200х1440 пікселів, частотою оновлення зображення 120 Гц. Екран підтримує 1 мільярд колірних відтінків, HDR10+ і Dolby Vision. Він покритий склом Gorilla Glass Victus. За звук відповідає технологія Harman/Kardon. Смартфон працює на базі однокристальної системи Snapdragon 888.