Xiaomi відкриває підрозділ для розробки безпілотних автомобілів

Тема електромобілів все більше захоплює ринок. Технологічні компанії одна за одною оголошують про відкриття автомобільних підрозділів, а виробники автівок на паливі планують поступовий перехід на виключно електричні моделі. Окремою стороною є безпілотні автомобілі. Саме в цю нішу планує зайти Xiaomi.

Xiaomi оголосила про створення спеціальної структури, яка займеться розробкою власних технологій безпілотного водіння автомобілів. Про це йдеться в повідомленні генерального директора компанії Лей Цзюня, розміщеному в середу на його сторінці в соціальній мережі Weibo.

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Що відомо

Очікується, що для цієї мети компанія залучить 500 фахівців. Вони розроблять і запатентують власну технологію безпілотного водіння.

Невідомо, чи це буде лише окреме програмне забезпечення, яке зможуть встановлювати на свої автомобілі сторонні виробники, чи все разом.

Лей Цзюнь заявив, що автомобіль з автопілотом компанії повинен буде самостійно їхати за встановленим заздалегідь маршрутом. Цей метод передбачає автономне керування автомобілем системою, але тільки в розміченій області.



Оголошення про залучення 500 фахівців / Фото Xiaomi

Інші деталі проєкту компанії поки не розголошуються.

Ще в березні Xiaomi оголосила, що увійде в бізнес з виробництва безпілотних електромобілів з початковими інвестиціями в розмірі близько 10 мільярдів юанів. Пізніше стало відомо про те, що Xiaomi придбала китайську компанію DeepMotion, що спеціалізується на розробках в області безпілотного водіння.