Xiaomi дуже швидко відреагувала на петицію, в якій деякі користувачі відзначили нестабільність оболонки MIUI. Серед основних проблем вказують відсутність деяких функцій в глобальній версії MIUI, які є в китайській прошивці, а також занадто довге виправлення помилок.

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Відповідь Xiaomi

Шановні Мі-фани! Ми є глобальною командою MIUI, і ми глибоко зворушені отриманням вашого листа. У ньому ви повернули нас у 2010 рік, коли Xiaomi тільки почала цю неймовірну подорож разом з нашими шанувальниками Mi. Для нас це не просто приємний спогад, це наше бачення і прагнення запропонувати дивовижні продукти за чесними цінами, щоб всі у світі могли насолоджуватися кращим життям за допомогою інноваційних технологій. І до сьогоднішнього дня ми залишаємося вірними нашим зобов'язанням і нашим користувачам,

– йдеться в листі Xiaomi.

Компанія попросила у користувачів трохи часу на виправлення помилок і розповіла про свої плани на майбутнє. Найголовніше, що в Xiaomi вирішили поліпшити підтримку глобальної версії MIUI.

"Ми обіцяємо надати поліпшену підтримку для глобальних ринків", – додали в Xiaomi.

Глобальне представництво компанії заявило, що побажання користувачів вже направлені у відповідні підрозділи, які займаються розробкою софта.