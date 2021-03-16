Сьогодні на ринку присутні багато моделей смартфонів зі спеціальними камерами для макрозйомки. Такі є й у Xiaomi. Але тепер компанія вирішила піти ще далі й вбудує в деякі майбутні моделі макрокамери з такою чутливістю, яка дозволить розглядати об'єкти немов під мікроскопом.

Директор з нових продуктів Xiaomi Ван Тенг Томас опублікував на своїй сторінці в соцмережі Weibo фотографію, зроблену на таку камеру. Першим пристроєм, за його словами, в який вона буде встановлена, стане одна з майбутніх моделей Redmi.

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На що здатна камера

Що це буде за смартфон – незрозуміло, але мова явно йде про топовий пристрій.

На фотографії зображені кристали глутамату натрію – харчової добавки, яка популярна в багатьох країнах світу, особливо в Азії.



Перше фото з нової камери-мікроскопа від Xiaomi / Фото Ван Тенг Томас/Xiaomi

Ці кристали бувають досить великі, тому мова йде не про збільшення в сотні або тисячі разів, а скоріше про дуже якісну макрокамеру.

Можна очікувати, що така камера буде встановлена в один з флагманів Redmi. Надалі вона також може з'явитися в смартфонах бренду Poco, які зазвичай створюються на базі моделей Redmi.

Що у конкурентів

Цікаво, що днями Oppo представила смартфон Find X3 Pro з камерою-мікроскопом, яка забезпечить 60-кратне збільшення. Імовірно, такий анонс від Xiaomi є відповіддю конкурентам.

Журналісти видання The Verge показали, як виглядає знімок монітора на камеру-мікроскоп Oppo Find X3 Pro. Як зазначає ресурс, камера дійсно більше схожа на мікроскоп, ніж на модулі макро, які можна знайти в деяких смартфонах і від яких абсолютно немає користі.



Так виглядає монітор в об'єктиві макрокамери Oppo Find X3 Pro / The Verge