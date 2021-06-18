Xiaomi тестує оболонку MIUI 13: її отримають смартфони, випущені за останні два роки

Xiaomi почала розробку наступної версії своєї фірмової оболонки одразу після релізу попередньої. Проте в процесі вирішила випустити проміжну версію MIUI 12.5. Тепер компанія повернулась до роботи над MIUI 13 і набирає охочих "взяти участь у дослідженні функціонального дизайну" системи.

Як завжди, спочатку тестування буде проходити в Китаї, а пізніше до нього залучать користувачів з інших країн світу. Оновитися до MIUI 13 зможуть смартфони, які були випущені протягом останніх двох років.

Цікаво Huawei представила нове покоління навушників FreeBuds 4i: 10 годин роботи без підзарядки

Що відомо

Оскільки нова версія буде багато в чому покладатися на попередню, MIUI 12.5, існують побоювання, що численні її проблеми з'являться й у 13 версії. Як відомо, проміжна оболонка створила чималу кількість багів у оновлених смартфонах.

Xiaomi Mi 11 Lite, наприклад, страждає від підвищеного енергоспоживання, нескінченних перезапусків, проблем із заряджанням і навіть складнощів у роботі деяких додатків. У випадку інших смартфонів користувачі повідомляли про неправильну роботу сповіщень, зависання інтерфейсу та інше.

Джин Фан, директор по продуктах Xiaomi і глава команди розробників MIUI, нещодавно заявив про створення MIUI Pioneer Group, що зосередитися на вирішенні різних багів прошивки і оперативному усуненні проблем, що виявляються користувачами.

Це стало відповіддю на петицію, яку створили фанати компанії після оновлення 12.5. Xiaomi була змушена вибачитись і пообіцяла виправити ситуацію найближчим часом. Судячи з усього, 13 версія оболонки буде виправляти якщо не всі, то хоча б частину з цих багів.

Очікується, що першим смартфоном, який отримає MIUI 13 буде Xiaomi Mi Mix 4. Строки релізу нової оболонки наразі невідомі.