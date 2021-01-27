Xiaomi представила домашній скалер для видалення зубного нальоту

Компанія Xiaomi не припиняє розширювати власний асортимент новими пристроями. На краудфандинговій платформі Youpin китайський виробник електроніки представив спеціальний ультразвуковий ґаджет Sunuo, завдяки якому користувачі зможуть очистити зуби від нальоту без відвідування стоматолога.

Джерело: Gizmochina

Пристрій під назвою Sunuo T11 Pro за допомогою ультразвуку дозволяє видаляти зубний наліт. Його конструкція включає ендоскопічну камеру, яка транслює зображення по Wi-Fi на смартфон. На кінчику пристрої передбачена світлодіодне підсвічування.

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Інші особливості Sunuo T11 Pro

Корпус новинки захищений від пилу і води за стандартом IPX7 – його можна мити під краном по завершенні процедури очищення зубів. Ємність вбудованого акумулятора приладу складає 1200 мАг. Для підзарядки гаджета використовується порт USB Type-C.

Фото ґаджета

Ціна

Вартість Sunuo T11 Pro в Китаї становить 30 доларів (≈844 гривні).