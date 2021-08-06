Вперше в історії: Xiaomi стала брендом смартфонів №1 у світі

За повідомленням Counterpoint Research, Xiaomi вперше в історії стала брендом №1 в глобальних щомісячних обсягах продажів смартфонів.

Компанія вибилася в лідери за підсумками червня 2021 року. У цьому місяці Xiaomi вдалося обігнати Samsung та Apple. Продажі зросли на 26% за місяць, що зробило китайську компанію найбільш швидкозростаючим брендом у червні.

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Успіхи Xiaomi

У другому кварталі 2021 року Xiaomi також посіла другу позицію серед компаній за обсягом продажів смартфонів.

Загалом з 2011 року, коли була заснована Xiaomi, вона продала близько 800 мільйонів смартфонів. У Counterpoint Research наголошують, що таке зростання може виявитися тимчасовим для Xiaomi.



Xiaomi вперше в історії обійшла інших виробників смартфонів / Counterpoint Research

Втратити позиції китайська компанія може після того, як Samsung відновить виробництво, яке постраждало від спалаху пандемії коронавірусу.