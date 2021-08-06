Компанія вибилася в лідери за підсумками червня 2021 року. У цьому місяці Xiaomi вдалося обігнати Samsung та Apple. Продажі зросли на 26% за місяць, що зробило китайську компанію найбільш швидкозростаючим брендом у червні.

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Успіхи Xiaomi

У другому кварталі 2021 року Xiaomi також посіла другу позицію серед компаній за обсягом продажів смартфонів.

Загалом з 2011 року, коли була заснована Xiaomi, вона продала близько 800 мільйонів смартфонів. У Counterpoint Research наголошують, що таке зростання може виявитися тимчасовим для Xiaomi.



Xiaomi вперше в історії обійшла інших виробників смартфонів / Counterpoint Research

Втратити позиції китайська компанія може після того, як Samsung відновить виробництво, яке постраждало від спалаху пандемії коронавірусу.

Нгадаємо, нещодавно Xiaomi оприлюднила тизер нового покоління безрамкового смартфона Mi MIX. Виробник повідомив про дату релізу смартфона. Деталі читайте тут.