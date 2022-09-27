Xiaomi розробляє смартфон, схожий на справжній дзеркальний фотоапарат

Ні для кого не секрет, що попри всі свої мегапікселі та алгоритми, жоден смартфон не зрівняється з повноцінний фотоапаратом. Виробники наввипередки працюють, щоб зменшити цей розрив. Чергову таку спробу робить Xiaomi.

Інформація цього разу надійшла від авторитетного інсайдера Digital Chat Station. На його рахунку багато правдивих зливів даних про різні пристрої, зокрема й смартфони Xiaomi.

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Яким буде новий смартфон

Новий патент описує смартфон, оснащений єдиним модулем основної камери в якому встановлена нова система масштабування. Також згадуються великий датчик зображення, змінна фокусна відстань та рухомий об'єктив.



Схематичне зображення смартфона з одним великим датчиком камери, взяте з патенту компанії Xiaomi / Скриншот Digital Chat Station

Нинішня тенденція на ринку смартфонів полягає в тому, що чим більше датчиків, тим більш вражаюча система камер. Однак якщо Xiaomi використає один дійсно якісний та великий датчик зображення в парі з потужною оптикою, які займуть місце, яке раніше відводилось під кілька камер, це могло б змінити правила гри.

Цілком імовірно, що Xiaomi очікує побачити в такому пристрої навіть не дюймовий датчик, який сьогодні є найбільшим на ринку, а щось більше. Для смартфонів таких ще не випустила жодна компанія.

Xiaomi – не перший виробник смартфонів, який працює у цьому напрямку. Раніше Samsung представила Galaxy K Zoom та S4 Zoom з камерами зі змінною фокусною відстанню, які були досить важкими пристроями.