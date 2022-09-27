Інформація цього разу надійшла від авторитетного інсайдера Digital Chat Station. На його рахунку багато правдивих зливів даних про різні пристрої, зокрема й смартфони Xiaomi.

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Яким буде новий смартфон

Новий патент описує смартфон, оснащений єдиним модулем основної камери в якому встановлена нова система масштабування. Також згадуються великий датчик зображення, змінна фокусна відстань та рухомий об'єктив.



Схематичне зображення смартфона з одним великим датчиком камери, взяте з патенту компанії Xiaomi / Скриншот Digital Chat Station

Нинішня тенденція на ринку смартфонів полягає в тому, що чим більше датчиків, тим більш вражаюча система камер. Однак якщо Xiaomi використає один дійсно якісний та великий датчик зображення в парі з потужною оптикою, які займуть місце, яке раніше відводилось під кілька камер, це могло б змінити правила гри.

Цілком імовірно, що Xiaomi очікує побачити в такому пристрої навіть не дюймовий датчик, який сьогодні є найбільшим на ринку, а щось більше. Для смартфонів таких ще не випустила жодна компанія.

Xiaomi – не перший виробник смартфонів, який працює у цьому напрямку. Раніше Samsung представила Galaxy K Zoom та S4 Zoom з камерами зі змінною фокусною відстанню, які були досить важкими пристроями.