Xiaomi представила доступний розумний динамік з інфрачервоним портом

Xiaomi презентувала колонку з розумними функціями Xiaomi Smart Speaker IR Control для індійського ринку. Вона вже надійшла у продаж за акційною ціною.

"Розумною" колонку робить підтримка Google Асистента. Як зазначено в назві, пристрій оснащений інфрачервоним портом для керування девайсами розумного будинку без підключення до мережі, наприклад роботами-пилососами та кондиціонерами.

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Голосові команди фіксують два мікрофони, а за звук відповідає 1,5-дюймовий спікер. Колонки можна поєднувати в стереосистеми.



Xiaomi Smart Speaker IR Control / Фото Xiaomi

На корпусі є LED-дисплей для відображення поточного часу з адаптивною яскравістю та кнопки для керування: програвання/пауза, регулювання гучності та відключення мікрофонів. За зв'язок відповідають модулі Bluetooth 5.0 та Wi-Fi 802.11ac.

Ціна колонки наразі становить 4999 рупій (≈1850 гривень).