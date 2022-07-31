Xiaomi Smart Home Screen 6 оснащена 6-дюймовим екраном – він займає верхню частину корпусу пристрою. Внизу розміщені динаміки. На бічній панелі ґаджета є кнопка швидкого доступу, яка дає змогу вимкнути мікрофон, щоб голосовий помічник не реагував на користувача.

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Цікаві особливості Xiaomi Smart Home Screen 6

Пристрій оснастили фронталкою на 2-мегапіксесі. Камера підтримує відеодзвінки, віддалений моніторинг та оснащена фізичною шторкою для підвищення конфіденційності користувача. На задній частині корпусу є підставка, що регулюється.



"Розумна" колонка Xiaomi Smart Home Screen 6 / Фото Xiaomi

Xiaomi Smart Home Screen 6 також оснащений системою MIUI Home, яка підтримує дитячий режим та голосовий асистент Xiao Ai. Пристрій дозволяє керувати інтелектуальними ґаджетами, такими як лампочки, кондиціонери, механізми штори і та інше.

Ціна Xiaomi Smart Home Screen 6 пропонується за ціною близько 50 доларів (≈1832 гривні).

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