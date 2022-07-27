Нові функції та можливості: Xiaomi Smart Band 7 отримав нове оновлення

Xiaomi випустила оновлену версію програмного забезпечення 1.19.15 для Smart Band 7. Крім виправлень помилок браслет отримав ще кілька функцій.

Нагадаємо, що Xiaomi Smart Band 7 був випущений два місяці тому в Кита. Глобальна версія пристрою почала продаватися в усьому світі лише минулого місяця.

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Нові функцій Xiaomi Smart Band 7

У свіжому оновленні Xiaomi додала такі функції:

новий циферблат на 1,62-дюймовий AMOLED-дисплей,

інтервальні тренування для деяких спортивних режимів,

годинник для піших прогулянок.



Смарт-браслети Xiaomi Smart Band 7 / Фото Xiaomi

Також в оновленні було усунуто кілька помилок, зокрема:

сповіщення, які накладалися одні на інші,

часте скидання інтенсивності вібрації,

зависання.

У Xiaomi також зазначили, що енергоспоживання браслета після цього оновлення суттєво покращиться через оптимізацію. Водночас поки не ясно чи вплине це позитивно на час роботи пристрою від батареї вже після останнього оновлення.

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Коли чекати оновлення

Версія програмного забезпечення 1.19.15 (актуальне оновлення) наразі ще не доступна в усьому світі, однак вже скоро вона повинна з'явитися. Оновлення можна буде завантажити за допомогою програми Zepp Life, яка служить для з'єднання смартфона з годинником.

До речі, у липні Xiaomi також випустила випустила глобальну версію браслета Brand 7 Pro, який має помітні покращення у порівнянні зі своїм попередником.