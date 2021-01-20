Нещодавно Xiaomi представила розетку, здатну зробити будь-який прилад розумним, а тепер оголосила про випуск вимикача, що дозволяє заощадити на покупці розумних лампочок і світильників. Крім того, він має додаткові функції, такі як вбудований дисплей для відображення корисної інформації.

Чим особливий новий вимикач від Xiaomi

Новий вимикач Xiaomi MIJIA Screen Display Switch E-billing Control дозволяє налаштувати управління світлом без необхідності міняти кожну лампочку на розумну або купувати відповідні світильники, повідомляє Gizmochina.

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Він оснащений трьома окремими кнопками, що дозволяє окремо керувати трьома різними точками освітлення. Вмикати і вимикати світло можна як за допомогою фізичних кнопок, так і за допомогою смартфона через додаток Mi Home. Крім того, підтримується голосове управління.

Крім кнопок управління світлом вимикач обладнаний різними датчиками, що дозволяють йому визначати температуру, відносну вологість повітря, а також час і дату. Вся ця інформація відображається на невеликому монохромному екрані. Таким чином, гаджет поєднує в собі відразу кілька пристроїв.

Ціна Xiaomi MIJIA Screen Display Switch E-billing Control

Новинка Xiaomi оцінена в 15 доларів (421 гривня).