Xiaomi розпакувала смартфон Mi 11 Ultra під водою, щоб показати ефективність захисту від вологи

Компанія Xiaomi показала розпакування флагманського Mi 11 Ultra під водою, щоб продемонструвати, наскільки добре працює захист від вологи за стандартом IP68. Спойлер: працює чудово.

Смартфони Xiaomi Mi 11 Pro і Mi 11 Ultra стали першими смартфонами компанії з захистом від пилу та вологи за стандартом IP68. Xiaomi опублікувала відеоролик, в якому дайвер розпаковує флагманський Mi 11 Ultra під водою, демонструючи повну працездатність пристрою.

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Дивимось відео

Варто відзначити, що оператор T-Mobile раніше також знімав подібні відео з різними захищеними пристроями.

Стандарт IP68, за нормами якого захищені Mi 11 Pro і Mi 11 Ultra, передбачає можливість занурення пристрою на пів години на глибину до півтора метра.

У відеоролику смартфон використовується для підводної зйомки. Проте варто врахувати, що в реальному житті таке використання камери може зіткнутись з проблемами через непередбачувану роботу сенсорного екрана у воді. Вирішити це можна шляхом прив'язування функції швидкого запуску камери та фотографування до кнопок на корпусі.

Нагадаємо, що Xiaomi Mi 11 Ultra заснований на флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 888. Пристрій оснащується 6,81-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1440p і частотою оновлення 120 Гц. Смартфон може похвалитися основною камерою з головним 50-мп 1/1,12-дюймовим сенсором Samsung ISOCELL GN2.