Xiaomi розкриває перші подробиці про свої майбутні електромобілі

Глава Xiaomi поділився першими подробицями про електромобілі компанії. Розповів, у тому числі, й про ціну та особливості. Причому ці плани ґрунтуються на бажаннях самих користувачів.

Проєкт тільки стартував і ще далеко не вся команда сформована, але деякі плани у Xiaomi вже є. Лей Цзюнь, засновник компанії, опублікував дані кількох опитувань, проведених в мережі раніше. Судячи з усього, виробник буде прислухатися до бажань клієнтів.

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Корпус

Одне з опитувань стосувалось кузова. Як виявилося, лідирує варіант класичного автомобіля — за нього висловилися 45 відсотків опитаних. На другому місці з невеликим відривом – позашляховик, за який проголосувало 40 відсотків.

Зрозуміло, Xiaomi ще буде роздумувати з цього приводу, але можна не сумніватися, що саме ці типи кузова розглянуть першочергово. Причому, враховуючи успіх Tesla Model Y в Китаї, шансів на те, що першим електричним авто компанії стане кросовер, більше.

Ціна

Друге опитування присвятили вартості. І тут дві третини респондентів проголосували за ціну від 100 000 до 150 000 юанів. Тобто від 15 000 до 22 500 доларів. Ймовірно, саме на таку цінову нішу можна орієнтуватися. Максимальний поріг – 300 000 юанів. Тобто електромобіль Xiaomi вже точно не буде дорожчим 45 000 доларів.

Бренд

Третє опитування стосується бренду: в Xiaomi запитали у користувачів, під якою торговою маркою виводити свої авто на ринок. 12 000 учасників висловилися на користь нинішнього бренду, тоді як у два рази менше хтіли б бачити повністю новий — 6897 людей.

Нарешті, Лей Цзюнь заявив, що напрацювання підрозділу побутових пристроїв будуть активно використовуватися і в авто компанії. Так, наприклад, електромобілі отримають потужні кондиціонери з функцією зволоження повітря.