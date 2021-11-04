Xiaomi розкрила терміни виходу оболонки MIUI 13
4 листопада 2021 , 22:02Читать новость на русском
Джерело:GSM Arena
Android 12 вийшов у середині жовтня і виробники поступово розкривають плани з його освоєння на своїх смартфонах. Тепер це зробила й компанія Xiaomi, яка раніше повідомляла про проблеми з сумісністю нового Android з багатьма додатками.
Засновник Xiaomi Лей Цзюнь вирішив підігріти цікавість до майбутньої презентації MIUI 13. Він особисто розкрив інформацію про приблизну дату виходу.
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Коли чекати MIUI 13
- MIUI 13 варто очікувати до кінця 2021 року.
- Вихід оболонки не стануть відкладати на наступний рік.
- Конкретної дати Лей Цзюнь не назвав.
- Традиційно спочатку буде випущена китайська версія, а через кілька тижнів повинна з'явитися міжнародна версія.
За чутками, MIUI 13 принесе з собою чергове поліпшення продуктивності й автономності. Але центральним нововведенням стануть значні зміни в інтерфейсі та віджетах.
Деталі нового інтерфейсу MIUI 13 / Фото Xiaomi