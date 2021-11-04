Засновник Xiaomi Лей Цзюнь вирішив підігріти цікавість до майбутньої презентації MIUI 13. Він особисто розкрив інформацію про приблизну дату виходу.
Цікаво Samsung розкрила деталі про оболонку One UI 4.0 і показала список смартфонів, які її отримають
Коли чекати MIUI 13
- MIUI 13 варто очікувати до кінця 2021 року.
- Вихід оболонки не стануть відкладати на наступний рік.
- Конкретної дати Лей Цзюнь не назвав.
- Традиційно спочатку буде випущена китайська версія, а через кілька тижнів повинна з'явитися міжнародна версія.
За чутками, MIUI 13 принесе з собою чергове поліпшення продуктивності й автономності. Але центральним нововведенням стануть значні зміни в інтерфейсі та віджетах.