Засновник Xiaomi Лей Цзюнь вирішив підігріти цікавість до майбутньої презентації MIUI 13. Він особисто розкрив інформацію про приблизну дату виходу.

Цікаво Samsung розкрила деталі про оболонку One UI 4.0 і показала список смартфонів, які її отримають

Коли чекати MIUI 13

  • MIUI 13 варто очікувати до кінця 2021 року.
  • Вихід оболонки не стануть відкладати на наступний рік.
  • Конкретної дати Лей Цзюнь не назвав.
  • Традиційно спочатку буде випущена китайська версія, а через кілька тижнів повинна з'явитися міжнародна версія.

За чутками, MIUI 13 принесе з собою чергове поліпшення продуктивності й автономності. Але центральним нововведенням стануть значні зміни в інтерфейсі та віджетах.

Деталі нового інтерфейсу MIUI 13
Деталі нового інтерфейсу MIUI 13 / Фото Xiaomi