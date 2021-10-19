Xiaomi розкрила дату початку виробництва своїх електромобілів

Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь провів зустріч з інвесторами, під час якої розкрив плани компанії. Зокрема, мова йшла про майбутнє виробництво електромобілів під власним брендом.

Перший завод планують розмістити біля Пекіна, в місті Ічжуан. В роботу його запустять уже через кілька років.

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Про що говорив Лей Цзюнь

Масове виробництво першого електромобіля Xiaomi запланували на першу половину 2024 року.

Таким чином офіційний анонс можна очікувати приблизно у другій половині 2023 року.

Можливо, це буде седан. Принаймні на слайді під накидкою зображений автомобіль саме з таким типом кузова. Однак не виключено, що картинка обрана просто в ілюстративних цілях.



Фотографія з зустрічі Лея Цзюня з інвесторами / Фото MyDrivers

Глава компанії також розповів, що Xiaomi зайнялася автомобільним бізнесом не для того, щоб "бути в центрі уваги". Річ у тім, що електромобілі перетворюються з чисто машинобудівної галузі в інформаційну. Весь спектр продуктів Xiaomi, від смартфонів до рішень розумного будинку, становить велику інтелектуальну екосистему, і електромобіль стане дуже хорошим її доповненням.

Сьогодні компанія продовжує набирати персонал до свого нового підрозділу.