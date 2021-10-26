Зовнішній вигляд нового Redmi Note 11, як пишуть у мережі, більше схожий на продукцію Apple, ніж на смартфони Xiaomi. Він отримав пласкі грані, характерні для iPhone. Проте блок камер ні з чим не сплутаєш.

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Що отримали журналісти

Лу Вейбінг, президент Xiaomi Group China і генеральний директор Redmi, розповів, що Xiaomi відправила журналістам перед презентацією Redmi Note 11. Йдеться про компактний вимірювач поточних значень напруги, сили струму і потужності, які проходять через роз'єм USB-C.



Вимірювач напруги, сили струму і потужності / Фото Лу Вейбінг

Пристрій оснащений великим дисплеєм, а також 4 кнопками, функції яких можна налаштовувати.

Він призначений для оперативної перевірки справності USB-портів, якості й можливостей кабелів, зарядних пристроїв та інших гаджетів.

Підтримується потужність до 300 Вт.

Презентація Redmi Note 11 запланована на 28 жовтня. Новинка отримає 108-мегапіксельну камеру, стереодинаміки JBL, роз'єм для навушників, екран OLED з частотою 120 Гц, буде підтримувати 120-ватний зарядний пристрій. У цьому смартфоні використано відразу два акумулятори для контролю напруги, потужності й тепловиділення.



Xiaomi Redmi Note 11 / Фото Xiaomi

Раніше Redmi заявляла, на світі всього 14 моделей смартфонів, які підтримують швидку зарядку потужністю 120 Вт, із середньою ціною понад 625 доларів. Redmi Note 11 повинен коштувати приблизно вдвічі менше.