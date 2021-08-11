Під час презентації Xiaomi Mi Mix 4 у Китаї глава компанії Лей Цзюнь зробив відповідну заяву. За його словами, щоб відзначити десятирічний ювілей Xiaomi Mi 1 компанія поверне усім його покупцям гроші за пристрій.
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Що потрібно зробити для отримання коштів
Xiaomi фактично поверне весь прибуток від продажу цього смартфона, який у свій час був справжнім флагманом.
У "червоному конверті" буде 1999 юанів (308 доларів) – саме стільки просили за Mi 1 десять років тому. Таким чином компанія хоче подякувати всім, хто повірив і підтримав компанію на самому початку її існування.
Десять років тому Xiaomi Mi 1 надійшов у продаж за ціною 1999 юанів, було продано 184 600 одиниць і отримано 370 мільйонів юанів. Це перший прибуток Xiaomi,
– пояснив Лей Цзюнь.
Але є й друга умова. Для отримання "червоного конверта" необхідно прийти до офіційного магазину Mi Mall і зробити будь-яку покупку.
Акція стартує 16 серпня.