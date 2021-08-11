Під час презентації Xiaomi Mi Mix 4 у Китаї глава компанії Лей Цзюнь зробив відповідну заяву. За його словами, щоб відзначити десятирічний ювілей Xiaomi Mi 1 компанія поверне усім його покупцям гроші за пристрій.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно

Що потрібно зробити для отримання коштів

Xiaomi фактично поверне весь прибуток від продажу цього смартфона, який у свій час був справжнім флагманом.

Mi 1 вийшов на ринок 18 серпня 2011 року. Він отримав 4-дюймовий екран Sharp роздільною здатністю 480х854 пікселі, двоядерний чип Qualcomm MSM8260, 1 гігабайт оперативної пам'яті та 4 гігабайти постійної. Акумулятор мав ємність 1930 mAh. Працював смартфон під управлінням першої версії MIUI на основі операційної системи Android 2.3.6.

У "червоному конверті" буде 1999 юанів (308 доларів) – саме стільки просили за Mi 1 десять років тому. Таким чином компанія хоче подякувати всім, хто повірив і підтримав компанію на самому початку її існування.

Десять років тому Xiaomi Mi 1 надійшов у продаж за ціною 1999 юанів, було продано 184 600 одиниць і отримано 370 мільйонів юанів. Це перший прибуток Xiaomi,

– пояснив Лей Цзюнь.

Але є й друга умова. Для отримання "червоного конверта" необхідно прийти до офіційного магазину Mi Mall і зробити будь-яку покупку.

Акція стартує 16 серпня.