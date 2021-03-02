Xiaomi продовжує ділитися подробицями про прийдешню серію смартфонів Redmi Note 10 напередодні анонсу, запланованого на 4 березня. Директор Xiaomi India і віцепрезидент компанії Ману Кумар Джайн, підтвердив чутки про те, що нові флагманські смартфони отримають дисплеї Super AMOLED.

Поки невідомо, чи всі три моделі серії – Note 10, Note 10 Pro і Note 10 Pro Max – отримають такий дисплей, чи він буде встановлений лише на дорогих версіях Pro і Pro Max. У будь-якому випадку, це будуть перші пристрої з панелями AMOLED в сімействі Redmi Note.

Цікаво Штучний інтелект написав п'єсу – вона абсурдна й непристойна

Відомі деталі

BOOOOM!



Excited to share that #RedmiNote10 series will feature #SuperAMOLED display - 1st TIME EVER ON a #RedmiNote!



Undoubtedly the single-most #10on10 anticipated reveal of all-time!



RT and share this epic news!



I ️ #Redmi #AMOLED pic.twitter.com/NSlgPAQqSJ — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2021

Раніше компанія підтвердила наявність 108-мегапіксельного сенсора в основній камері флагманської моделі серії. Крім нього анонсовано ще три сенсори з поки невідомими характеристиками. Також Xiaomi повідомила, що всі моделі серії Redmi Note будуть оснащені процесорами Qualcomm Snapdragon. Обсяг оперативної пам'яті нових моделей складе від 4 до 8 гігабайтів, місткість флеш-накопичувача — до 128 гігабайтів.

Згідно з останніми чутками, модель Redmi Note 10 отримає 6,43-дюймову панель з роздільною здатністю FHD+, основну четверну камеру на 48 мегапікселів і чипсет Snapdragon 678.

Характеристики Note 10 Pro включають процесор Snapdragon 750G з 6/8 гігабайтів оперативної пам'яті, 128 гігабайтів флешпам'яті та 6,67-дюймовий дисплей Super AMOLED.