Xiaomi представила ряд продуктів під брендом Redmi, серед яких оновлені повністю бездротові навушники Redmi AirDots 3. Нова TWS-гарнітура є наступницею вкрай популярної AirDots 2, представленої в минулому році.

Дизайн новинки істотно не змінився у порівнянні з торішньою моделлю. Однак, крім білої і чорної версій, тепер можна буде придбати навушники і в рожевому кольорі.

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Характеристики Redmi AirDots 3

Список функціональних нововведень більший. Для підключення новушників тепер використовується Bluetooth 5.2 замість 5.0, як в AirDots 2. Завдяки цьому, нова модель забезпечує вищу швидкість з'єднання і кращу стабільність. Також пристрій може похвалитися підтримкою кодека aptX.



Xiaomi Redmi AirDots 3 / Фото Gizmochina

Redmi AirDots 3 отримали підтримку технології Environment Noise Reduction, яка відсіює шуми під час телефонної розмови. Навушники забезпечують до семи годин безперервного відтворення музики без підзарядки. Кейс для зарядки продовжує цей час до 30 годин, завдяки встановленій в ньому батареї на 600 мА·год.

Redmi AirDots 3 підтримують багатофункціональне сенсорне управління і голосовий помічник XiaoAI, а користувачам смартфонів на базі MIUI також буде доступно спливаюче вікно, що інформує про стан підключення і рівень заряду батареї.



Xiaomi Redmi AirDots 3 / Фото Gizmochina

Для зарядки кейса тепер використовується роз'єм USB-C, який забезпечує швидке поповнення запасу енергії. Навушники захищені від попадання вологи за стандартом IPX7.

Ціна Redmi AirDots 3

Однією з головних переваг нових навушників, як і в попередніх поколіннях, є вартість, яка складе всього 30 доларів – 840 гривень. Навушники Redmi AirDots 3 почнуть продаватися з 4 березня.