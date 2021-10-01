Xiaomi разом з Mastercard показала Mi Smart Band 6 NFC в Україні: які банки підтримують оплату
Компанії Xiaomi у співпраці з Mastercard представили в Україні нову версію популярного фітнес-браслета Mi Smart Band 6 NFC з функцією безконтактної оплати. Скористатися платіжною функцією браслета зможуть ексклюзивно власники карток Mastercard.
Mi Smart Band 6 NFC – безконтактні платежі
Mi Smart Band 6 NFC є новим представником найпопулярнішої лінійки носимих пристроїв Xiaomi з акцентом на безконтактні платежі. Нова версія браслета отримала підтримку технології NFC, завдяки чому пропонує швидкий, безпечний та зручний спосіб оплати.
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Хто може скористатися безконтактними платежами за допомогою Mi Smart Band 6 NFC
Як ми вже зазначали, оплата за допомогою Mi Smart Band 6 NFC доступна ексклюзивно для власників карток. На сьогодні сервіс доступний для клієнтів п’яти українських банків:
- Альфа-Банк Україна;
- Банк Восток;
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Monobank.
Як налаштувати оплату карткою Mastercard за допомогою Mi Smart Band 6 NFC
Все доволі легко і потребує лише кількох кроків.
- Встановіть мобільний додаток Xiaomi Wear (Android) або Xiaomi Wear Lite (iOS), увійдіть через свій Mi Акаунт (або зареєструйте новий) обравши регіон "Україна".
- У вкладці "Пристрої" виберіть "Фітнес-браслет Mi Smart Band 6" та активуйте його.
- Встановіть PIN-код.
- Перейдіть у вкладку "Xiaomi Pay", заповніть дані своєї картки Mastercard та підтвердьте авторизацію через SMS-повідомлення для завершення активації.
Як платити за допомогою Mi Smart Band 6 NFC
З оплатою також жодних складнощів виникнути не повинно. Все працює схожим чинок, як і з оплатою через NFC у смартфоні.
- Активуйте браслет, натиснувши на екран.
- Перейдіть до розділу карток, просто свайпнувши з головного екрана вліво.
- Натисніть на стрілку, активувавши картку для оплати. За потреби введіть PIN-код.
- Для оплати просто піднесіть браслет до платіжного терміналу.
- Після активації картка активна впродовж 60 секунд або до моменту здійснення платежу.
Характеристики Mi Smart Band 6
Пристрій NFC отримав 1,56-дюймовий повноекранний AMOLED-дисплей, який відображає картинку зі щільністю пікселів 326 ppi. Пристрій пропонує у сукупності 30 різних видів тренувань, зокрема автоматичне визначення для 6 найпопулярніших їх видів.
Mi Smart Band 6 NFC, як і попередня модель, має низку функцій контролю за здоров’ям, а саме вимірювання SpO2 для забезпечення контролю за станом дихальної системи користувачів, розширені функції моніторингу сну, визначення рівня стресу та дихальні вправи – щоб допомогти користувачам взяти під контроль своє загальне фізичне та психічне здоров'я.
Фітнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC / Фото Xiaomi
Дисплей:
- 1,56-дюймовий сенсорний AMOLED-дисплей;
- щільність пікселів 326 ppi.
Режими тренування:
- 30 режимів тренування;
- автовизначення 6 найбільш популярних режимів тренування.
Моніторинг здоров’я:
- вимірювання рівня насичення крові киснем SpO2;
- цілодобовий інтелектуальний моніторинг частоти серцевих скорочень;
- оновлена технологія моніторингу сну, що включає автовизначення денного сну та моніторинг дихання уві сні;
- моніторинг показників жіночого здоров’я.
Інші характеристики:
- підтримка NFC;
- до 12 днів роботи батареї від одного заряду;
- магнітна зарядка;
- витримує занурення у воду з тиском до 5 ATM (можна носити під час плавання та навіть у душі);
м’які ремінці у 6 кольорах.
Ціна Mi Smart Band 6 NFC
Новинка з’явиться в Україні з 7 жовтня за рекомендованою роздрібною ціною 1599 гривень. З7 та 8 жовтня 2021 року діятиме акційна ціна – лише 1399 гривень.
Mi Smart Band 6 NFC можна буде придбати в авторизованих магазинах Xiaomi Store, у роздрібній мережі АЛЛО та в офіційних партнерів Xiaomi, зокрема у магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот і Eldorado.