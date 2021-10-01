Mi Smart Band 6 NFC – безконтактні платежі

Mi Smart Band 6 NFC є новим представником найпопулярнішої лінійки носимих пристроїв Xiaomi з акцентом на безконтактні платежі. Нова версія браслета отримала підтримку технології NFC, завдяки чому пропонує швидкий, безпечний та зручний спосіб оплати.

Цікаво У мережі з'явилися перші якісні скриншоти оновленої оболонки Xiaomi MIUI 13

Хто може скористатися безконтактними платежами за допомогою Mi Smart Band 6 NFC

Як ми вже зазначали, оплата за допомогою Mi Smart Band 6 NFC доступна ексклюзивно для власників карток. На сьогодні сервіс доступний для клієнтів п’яти українських банків:

Альфа-Банк Україна;

Банк Восток;

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Monobank.

Як налаштувати оплату карткою Mastercard за допомогою Mi Smart Band 6 NFC

Все доволі легко і потребує лише кількох кроків.

Встановіть мобільний додаток Xiaomi Wear (Android) або Xiaomi Wear Lite (iOS), увійдіть через свій Mi Акаунт (або зареєструйте новий) обравши регіон "Україна". У вкладці "Пристрої" виберіть "Фітнес-браслет Mi Smart Band 6" та активуйте його. Встановіть PIN-код. Перейдіть у вкладку "Xiaomi Pay", заповніть дані своєї картки Mastercard та підтвердьте авторизацію через SMS-повідомлення для завершення активації.

Як платити за допомогою Mi Smart Band 6 NFC

З оплатою також жодних складнощів виникнути не повинно. Все працює схожим чинок, як і з оплатою через NFC у смартфоні.

Активуйте браслет, натиснувши на екран. Перейдіть до розділу карток, просто свайпнувши з головного екрана вліво. Натисніть на стрілку, активувавши картку для оплати. За потреби введіть PIN-код. Для оплати просто піднесіть браслет до платіжного терміналу. Після активації картка активна впродовж 60 секунд або до моменту здійснення платежу.

Характеристики Mi Smart Band 6

Пристрій NFC отримав 1,56-дюймовий повноекранний AMOLED-дисплей, який відображає картинку зі щільністю пікселів 326 ppi. Пристрій пропонує у сукупності 30 різних видів тренувань, зокрема автоматичне визначення для 6 найпопулярніших їх видів.

Mi Smart Band 6 NFC, як і попередня модель, має низку функцій контролю за здоров’ям, а саме вимірювання SpO 2 для забезпечення контролю за станом дихальної системи користувачів, розширені функції моніторингу сну, визначення рівня стресу та дихальні вправи – щоб допомогти користувачам взяти під контроль своє загальне фізичне та психічне здоров'я.



Фітнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC / Фото Xiaomi

Дисплей:

1,56-дюймовий сенсорний AMOLED-дисплей;

щільність пікселів 326 ppi.

Режими тренування:

30 режимів тренування;

автовизначення 6 найбільш популярних режимів тренування.

Моніторинг здоров’я:

вимірювання рівня насичення крові киснем SpO 2 ;

; цілодобовий інтелектуальний моніторинг частоти серцевих скорочень;

оновлена технологія моніторингу сну, що включає автовизначення денного сну та моніторинг дихання уві сні;

моніторинг показників жіночого здоров’я.

Інші характеристики:

підтримка NFC;

до 12 днів роботи батареї від одного заряду;

магнітна зарядка;

витримує занурення у воду з тиском до 5 ATM (можна носити під час плавання та навіть у душі);

м’які ремінці у 6 кольорах.

Ціна Mi Smart Band 6 NFC

Новинка з’явиться в Україні з 7 жовтня за рекомендованою роздрібною ціною 1599 гривень. З

7 та 8 жовтня 2021 року діятиме акційна ціна – лише 1399 гривень.

Mi Smart Band 6 NFC можна буде придбати в авторизованих магазинах Xiaomi Store, у роздрібній мережі АЛЛО та в офіційних партнерів Xiaomi, зокрема у магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот і Eldorado.