Власники iPhone 12 можуть обміняти їх на Xiaomi Mi 11 Ultra всього за 55 доларів у Китаї

Компанія Xiaomi оголосила про заманливу акцію в Китаї. До 20 червня охочі придбати флагманський смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra можуть отримати його в обмін на старий смартфон з доплатою.
Якщо ціна старого смартфона перевищує 235 доларів, покупці зможуть отримати додаткову знижку. Вона складе 155 доларів.
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Умови обміну
- iPhone 12 можна обміняти на Xiaomi Mi 11 Ultra всього за 55 доларів
- Тоді як власникам iPhone 11 доведеться доплатити 330 доларів.
- При обміні Huawei Mate 30 5G сума доплати складе 400 доларів.
- Якщо ж здати торішній флагман Xiaomi Mi 10 Ultra, то доведеться доплатити 333 долари.
В Китаї базова версія Xiaomi Mi 11 Ultra, оснащена 8 ГБ ОЗУ і 256 ГБ флеш-пам'яті, оцінена в 915 доларів.
- Найновіший флагман компанії обладнаний 6,81-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 3200х1440 точок і частотою оновлення 120 Гц.
- Захист від пошкоджень забезпечує скло Gorilla Glass Victus. Також смартфон захищений від вологи за стандартом IP68.
- У лівому верхньому кутку екрану розташується 20-мегапіксельна селфі-камера.
- До складу потрійної основної камери увійшли сенсор Samsung ISOCELL GN2 на 50 мегапікселів і системою автофокусування Dual Pixel Pro, 13-мегапіксельний датчик OmniVision і блок з 8-мегапіксельним сенсором OmniVision (з 5-кратним зумом).
- Процесор у смартфоні – Qualcomm Snapdragon 888.
- За звук відповідає система стереодинаміків Harman Kardon.
- Живить смартфон акумулятор ємністю 5000 мА·год.
- Присутня бездротова зарядка на 67 Вт. Як заявляє виробник, смартфон зарядиться до 100 відсотків усього за 36 хвилин.