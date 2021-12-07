Xiaomi пропонує 50-дюймовий 4K-телевізор за ціною недорогого смартфона

Xiaomi анонсувала нову версію свого телевізора Mi TV ES 2022 з підтримкою Dolby Vision та пристойним набором технологій. Однак найцікавіша у ньому ціна.

Ця лінійка телевізорів була представлена ще влітку. Тоді вона налічувала три моделі – з екранами діагоналлю 55, 65 і 75 дюймів. Тепер же компанія випустила версію на 50 дюймів і просить за нього вкрай приємну ціну.

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Скільки коштує Mi TV ES 2022

Старші моделі пропонуються за цінами у 525, 680 і 930 доларів відповідно. Нова ж версія на 50 дюймів коштує 377 доларів.

Телевізор оснащений рідкокристалічною панеллю зі світлодіодним підсвічуванням роздільною здатністю 3840х2160 пікселів.

Частота оновлення – 60 герц.

Заявлені кути огляду – 178 градусів.

Екран охоплює 94 відсотки колірної гами DCI-P3, і має пікову яскравість 600 кандел на метр квадратний.

Крім того, підтримує розширений динамічний діапазон Dolby Vision.



Xiaomi Mi TV ES 2022 / Фото Xiaomi

Серцем новинки є процесор MediaTek MT9638, який включає чотири ядра ARM Cortex-A55 і графічний процесор ARM Mali G52 (2EE) MC1.

У телевізорі встановлено 2 гігабайти оперативної пам'яті та 32 гігабайти постійної.

Працює він під управлінням MIUI for TV 3.0 на базі Android.

Телевізор отримав Wi-Fi, Bluetooth 5.0, три роз'єми HDMI, два USB, AV, ATV/DTMB, S/PDIF і Ethernet.

Також в оснащення входять мікрофони для розпізнавання голосових команд і два динаміки потужністю по 12,5 ват (сумарно 25 ват) з підтримкою DTS-HD і Dolby Audio.

У Китаї новинка вже надійшла в продаж.