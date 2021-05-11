Xiaomi придумала абсолютно нову камеру для смартфона

Судячи з усього, Xiaomi впевнено рухається до того, щоб надати своїм клієнтам можливість робити якісні селфі на основну і найпотужнішу камеру смартфона. Раніше вона випустила Xiaomi Mi 12 Ultra, оснащений додатковим екраном, щоб користувач міг одразу бачити результат селфі, зробленого на основну камеру, а тепер задумала особливий механізм поворотної камери. Як це працюватиме – розповідаємо далі.

Xiaomi вже оформила патент на нову камеру, яка, по-суті, є єдиним модулем основної та фронтальної камер. Причому фронтальна є одночасно й підекранною.

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В чому полягає ідея

Ідея полягає в застосуванні в смартфоні поворотного механізму, який обертатиме камеру на 180 градусів. Тобто за потреби ви можете використовувати камеру як основну, а коли забажаєте зробити селфі, механізм поверне камеру в сторону екрану.



На схематичному зображенні такий модуль пофарбований в помаранчевий колір / Фото LetsGoDigital

Цей модуль буде повертатися лише при запуску зйомки з фронтальної камери. Для цього пропонується використовувати магнітний привід – він міцний і недорогий. Привід з аналогічним принципом роботи відповідає за висунення з корпусу додаткових бічних клавіш в ігровому смартфоні Redmi K40 Game Enhanced Edition. Як зазначається, "магнітний компонент" буде прикріплений до зворотної сторони блоку поворотної камери.

Повідомляється, що така технологія працюватиме з екранами будь-якого типу – як рідкокристалічним, так і OLED. Також такому смартфону приписують лазерний помічник автофокусу – як у Mi 9.

Традиційно нагадуємо, що реєстрація патенту зовсім не означає застосування технології в серійній моделі в найближчій перспективі.