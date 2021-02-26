Xiaomi презентувала в Україні "гоночний" електросамокат Mercedes-AMG

Компанія Xiaomi провела в Україні презентацію та анонсувала низку цікавих продуктів. Серед них і електросамокат Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition, розроблений у співпраці з командою Mercedes-Benz Formula 1.

Цей самокат відносять до преміум-класу. В розробці дизайну компанія надихнулась "формульними болідами".

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Характеристики електросамоката

Скутер може їхати з максимальною швидкістю 25 км/год та має пробіг до 45 км на одному заряді. Для захисту модель отримала надійну систему подвійного гальмування та вбудований дисплей для постійного контролю поїздки.

"Гоночний" електросамокат Mercedes-AMG

Завдяки розкладній конструкції самокат можна легко та швидко скласти для транспортування або зберігання.

Ціна

Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition надійде у продаж на українському ринку за ціною 27 999 гривень. Новинка буде доступною для купівлі у квітні.