Xiaomi презентувала флагманські смартфони POCO F3 та POCO X3 Pro

Китайська компанія Xiaomi презентувала нові флагманські смартфони під брендом POCO. У лінійку увійшли два смартфони POCO F3 і POCO X3 Pro.

Обидві моделі отримали дисплей діагоналлю 6,67 дюйма, але на базі різних технологій: AMOLED у POCO F3 і LCD у POCO X3 Pro. В обох випадках роздільна здатність складає 2400х1080 пікселів і обидва підтримують частоту оновлення 120 Гц.

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Характеристики POCO F3 і POCO X3 Pro

Модель POCO F3 має підтримку стандарту зв'язку 5G та працює на базі процесора Snapdragon 870. POCO X3 Pro працює під управлінням доступнішого чіпсета Snapdragon 860.

Обидві моделі пропонуються в конфігураціях 6/8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої пам'яті. У новинках використовується сховище на базі пам'яті стандарту UFS 3.1.

Моделі відрізняються камерами. У разі POCO F3 – потрійна камера:

48-мегапіксельний сенсор,

8-мегапіксельний надширококутний модуль з кутом огляду 119 градусів,

5-мегапіксельний телемакромодуль.

Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.

POCO X3 Pro має 4 модулі камери:

основна на 48 Мп,

8-мегапіксельний надширококутний модуль з кутом огляду 119 градусів,

2-мегапіксельний макро модуль,

2-мегапіксельний сенсор глибини.

Смартфон POCO F3 отримав акумулятор ємністю 4520 мАг. При цьому у POCO X3 Pro батарея на 5160 мАг. Обидві моделі підтримують технологію швидкої зарядки потужністю 33 Вт. Також обидві новинки мають стерео динаміки.

Смартфони POCO F3 та POCO X3 Pro / Фото пресслужба Xiaomi

Ціна

Смартфон POCO F3 надійде у продаж в трьох кольорах: Arctic White, Night Black і Deep Ocean Blue.

Конфігурація на 6/128 ГБ коштує на глобальному ринку 349 євро (11 200 гривень).

Версія POCO F3 на 8/256 ГБ оцінена на 399 євро (12 800 гривень).

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POCO X3 Pro доступний в кольорах Phantom Black, Frost Blue і Metal Bronze.

Ціна конфігурації POCO F3 на 6/128 ГБ становить 249 євро 8 тисяч гривень).

Версія на 8/256 ГБ – 299 євро (9 600 гривень).

Українські ціни будуть оголошені додатково.